Rusya: Virüs ve votka na kadar tehlikeli? Anton Borowskij, alkolsüz bir ülke için mücadele veren "Ayık Rusya" adlı ulusalcı bir örgütün koordinatörü. Örgüt Moskova'da yasadışı votka satışlarına karşı mücadele kapsamında -test amacıyla- düzenli olarak votka satın alıyor.

Anton Borowskij, alkolsüz bir ülke için mücadele veren "Ayık Rusya" adlı ulusalcı bir örgütün koordinatörü. Örgüt Moskova'da yasadışı votka satışlarına karşı mücadele kapsamında -test amacıyla- düzenli olarak votka satın alıyor. Anton, halkın kendini izole ettiği salgın günlerinde yasadışı ticaretin açıkça arttığını belirtiyor. Kaynak: DailyMotion.com