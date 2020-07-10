Rusya: Virüs ve votka na kadar tehlikeli?
Anton Borowskij, alkolsüz bir ülke için mücadele veren "Ayık Rusya" adlı ulusalcı bir örgütün koordinatörü. Örgüt Moskova'da yasadışı votka satışlarına karşı mücadele kapsamında -test amacıyla- düzenli olarak votka satın alıyor.
10.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:16
Anton Borowskij, alkolsüz bir ülke için mücadele veren "Ayık Rusya" adlı ulusalcı bir örgütün koordinatörü. Örgüt Moskova'da yasadışı votka satışlarına karşı mücadele kapsamında -test amacıyla- düzenli olarak votka satın alıyor. Anton, halkın kendini izole ettiği salgın günlerinde yasadışı ticaretin açıkça arttığını belirtiyor.
Kaynak: DailyMotion.com