Rusya, Venezuela'ya İki Nükleer Bombardıman Uçağı Gönderdi

Rusya, gerçekleştirilecek ortak tatbikat kapsamında Venezuela'ya, nükleer bomba atma kapasitesine sahip iki savaş uçağı gönderdi.

Tatbikat, ABD yaptırımları altındaki ülkeye destek gösterisi olarak yorumlanıyor.

"Blackjack" olarak anılan Tu-160 tipi bombardıman uçakları, 10 bin kilometrelik yolculuğun ardından başkent Caracas'taki Simon Bolivar uluslararası havalimanına indi.

Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki operasyonlarda da kullanılan bu uçakların An-124 tipi askeri kargo uçağı ile Il-62 tipi bir yolcu uçağını da içeren filonun parçası olduğunu duyurdu.

'Amacımız provokasyon değil'

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Rus uçaklarının amacının "provokasyon" olmadığını belirterek "Biz savaş değil, barış peşindeyiz" dedi.

Rusya'nın Caracas Büyükelçisi Vladimir Zaemskiy, savaş uçaklarının sevkinin, 2005'te eski Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde başlatılan askeri işbirliğinin güçlenmesinin bir göstergesi olduğunu söyledi.



Pentagon Sözcüsü: Biz hastane gemisi gönderiyoruz Rusya, savaş uçağı

Pentagon Sözcüsü Robert Manning, Rusya'nın Venezuela'da "insani bir trajedi yaşanırken bu ülkeye savaş uçağı göndermesinin "uygunsuz" olduğunu savundu.

ABD'nin komşu ülke Kolombiya'ya kaçan Venezuelalı mülteciler için hastane gemisi gönderdiğini söyleyen Manning, "Buna karşılık Rusya, insan eliyle yaratılan bir felakette insani yardım yerine savaş uçağı gönderiyor" dedi.

ABD'ye mesaj: 'Venezuala yalnız değil'

İngiliz Guardian gazetesine konuşan uzmanlara göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen haftaki Moskova ziyaretini izleyen bu adım, Washington'a 'Venezeuala'nın yalnız olmadığı" mesajını vermeyi amaçlıyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis geçen hafta, Maduro'yu "ülkesini felakate sürükleyen sorumsuz bir despot" olarak nitelemiş ve "Sonunda gitmek zorunda kalacak" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen yıl, Venezuela'daki krizi çözmek için önlerinde "birçok seçenek" bulunduğunu belirterek bu ülkeye askeri müdahale olasığını dışlamamıştı.

Stanford Üniversitesi'nden Venezuela uzmanı Harold Trinkunas, "Rusya'nın Venezuela'yla ortak tatbikat yapmasının yeni bir şey olmadığını ancak zamanlamanın dikkat çekici olduğunu" söyledi.

Trinkunas, "Savaş uçaklarının gönderilmesi, Rusya ve Venezuela'nın ABD'yle gerginlik yaşadığı bir dönemde Maduro rejimine destek amacını taşıyor" dedi.

Rusya'dan altı milyar dolarlık yatırım sözü

Venezuela, 2014'ten beri ağır bir ekonomik krizin içinde. Hiper enflasyonun olduğu ülkede gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

ABD'yi ülkesine karşı "ekonomik savaş" yürütmekle suçlayan Maduro, Moskova ziyareti sonrasında Rusya'nın Venezuala'ya 6 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı.