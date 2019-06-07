Rusya: Venezuela'ya daha fazla asker göndermeye hazırız
Rusya, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela’ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
Rusya, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela'ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki Rus askeri uzmanlarının sayısının artırılması seçeneğinin dışlanmadığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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