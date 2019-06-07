Rusya: Venezuela'ya daha fazla asker göndermeye hazırız

Rusya: Venezuela'ya daha fazla asker göndermeye hazırız

Rusya, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela’ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya: Venezuela'ya daha fazla asker göndermeye hazırız

Rusya, ihtiyaç duyulması halinde Venezuela'ya daha fazla askeri uzman göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki Rus askeri uzmanlarının sayısının artırılması seçeneğinin dışlanmadığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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