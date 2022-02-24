Son dakika gelen haberlere göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiğini duyurdu. Bunun akabinde vatandaşlar, Rusya ve Ukrayna'nın asker sayısı kaç 2022? Rusya - Ukrayna hangi ülkenin askeri ve ordusu daha güçlü? merak etti. Peki, Rusya'nın asker sayısı kaçtır? Rusya'nın nüfusu kaç? Ukrayna'nın asker sayısı kaçtır? Ukrayna'nın nüfusu kaç? İşte detaylar...

RUSYA VE UKRAYNA'NIN ASKER SAYISI KAÇTIR?

Savaşın eşiğine gelinen bölgede, Rusya ve Ukrayna'nın askeri güçleri de en az diğer etmenler kadar merak ediliyor. Global Firepower'ın 2021 raporuna göre Rusya, ordu bakımından dünya sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Ukrayna ise listenin 25. sırasında bulunuyor.

Toplam nüfusu 141 milyon olan Rusya'nın toplam askeri personeli 3 milyon 569 bin, aktif asker sayısı ise 1 milyon 14 bin. Yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna'nın toplam askeri personeli 1 milyon 245 bin, aktif asker sayısı 255 bin. İki ülke arasındaki aktif personel sayısı farkı, Rusya lehine 759 bin. Rusya'nın yedek personel sayısı iki milyon, Ukrayna'nın yedek personeli ise 900 bin. Paramiliter güç bakımından Rusya 555 bin, Ukrayna 90 bin seviyesinde bulunuyor.

Rusya'nın savunma harcamaları 42 milyar 149 milyon dolar. Ukrayna'nın savunmaya ayırdığı bütçesi 9 milyar 600 milyon dolar. Ukrayna'nın dış borcu 130 milyar dolar iken Rusya'nın dış borcu 539 milyar 600 milyon dolar. Dış borç bakımından Ukrayna, Rusya'dan 409 milyar 600 milyon dolar daha iyi durumda. Diğer yandan Rusya 432 milyar 700 milyon dolar döviz rezervine sahipken Ukrayna'nın döviz rezervi 18 milyar 810 milyon dolar.

RUSYA VE UKRAYNA HELİKOPTER SAYISI KAÇTIR?

Rusya'nın toplam hava aracı 4 bin 144. Ukrayna'nın toplam hava aracı 285. Rusya'nın 789, Ukrayna'nın ise 42 savaş uçağı bulunuyor. Aralarındaki fark 747. Küresel ateş gücü sıralamasında dünyada ikinci sırada bulunan Rusya 742, Ukrayna 25 saldırı uçağına sahip. Ayrıca Rusya'nın 1540, Ukrayna'nın 111 helikopteri bulunuyor. Rusya'nın 538, Ukrayna'nın 34 saldırı helikopteri mevcut. Tank gücü bakımından dünyada lider konumunda bulunan Rusya'nın 13 bin tankı var. Ukrayna ise 2430 tanka sahip. Rusya'nın 27 bin, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı aracı var. Kendinden tahrikli topçu açısından da dünyada ilk sırada bulunan Rusya'nın 6 bin 540, Ukrayna'nın 785 topçusu bulunuyor. Rusya 4 bin 465 ve Ukrayna 2 bin 40 çekili topçuya sahip.

UKRAYNA'NIN DENİZALTISI VAR MI?

Ukrayna'nın uçak gemisi bulunmuyor, Rusya'nın ise bir uçak gemisi mevcut. Rusya 64 denizaltı sahibi iken Ukrayna ordusunun denizaltısı yok. Keza Rusya'nın 15 destroyeri (muhrip) bulunurken bu rakam da Ukrayna ordusu açısından sıfır. Ukrayna'nın bir Rusya'nın ise 11 fırkateyni bulunuyor. Rusya 85, Ukrayna 0 korvete sahip. Rusya 48 mayın gemisi sahibiyken Ukrayna'nın envanterinde bu gemi mevcut değil.

BÜTÇELERİ VE ASKER SAYILARI

Rusya ve Ukrayna'nın askeri güç kapasitelerine bakıldığında iki ülke arasında büyük bir fark göze çarpıyor. Nükleer bir güç olan Rusya'nın savunma bütçesi 78 milyar dolarken Ukrayna'nın ise 1,6 milyar dolar olarak göze çarpıyor. Rusya'nın 3 milyon 14 bin asker sayısına karşılık Ukrayna'nın 1 milyon 155 bin askeri bulunuyor.

HAVA GÜÇLERİ

Hava gücünde Rusya'nın 1.531 saldırı uçağı ve 538 helikopteri var. Öte yandan Ukrayna'nn ise toplam savaş uçağı ve helikopteri sayı 134.

KARA GÜÇLERİ

Askeri kara araçlarında da büyük bir fark söz konusu. Rusya'nın 13 bin tank ve 4 bin 465 topuna karşılık Ukrayna'nın 2 bin 430 tankıyla 2 bin 40 topu var. Rus ordusuna ait 27 bin 100 zırhlı askeri araç varken, Ukrayna'nın 11 bin 435 zırhlı askeri aracı var.

DENİZ GÜÇLERİ

Deniz gücünde ise Rusya'nın Karadeniz'de 214 askeri gemisi var. Ukrayna'nın ise 13 gemisi bulunuyor.

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