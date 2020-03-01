Rusya ve Ukrayna Mart ayında tutsak değişimi yapmayı planlıyor
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Rusya ve Ukrayna Mart ayında tutsak değişimi yapmayı planlıyor

Rusya ile görüşmeler yürütün Ukrayna yeni tutsak değişiminin Mart ayında gerçekleşebileceğini açıkladı.

01.03.2020 21:09 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:09
Rusya ve Ukrayna Mart ayında tutsak değişimi yapmayı planlıyor

ile görüşmeler yürütün yeni tutsak değişiminin Mart ayında gerçekleşebileceğini açıkladı. 'den yapılan açıklama göre Ukrayna'nın doğusunda yaşanan ihtilafın ardından kalan tüm tutsakların değişimine ilişkin iki ülke yetkilileri mutabık kaldı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin and Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Aralık ayında tutsakların evlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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