Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 7. güne girilmişken bugün Kremlin'den "Heyetimiz Ukraynalı müzakerecileri bekliyor" çağrısı geldi. Ukrayna'nın da bu davete olumlu yanıt vermesi üzerine iki ülkenin heyetleri bu akşam ikinci kez müzakere masasına oturacak.Rusya ve Ukrayna ikinci müzakere ne zaman?

RUSYA - UKRAYNA 2. MÜZAKERE NE ZAMAN?

Rus ajansları bu sabah ilk olarak toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Müzakerelerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Heyetimiz bugün gece saatlerine kadar Ukraynalı müzakerecileri yerinde beklemeye devam edecek. Heyetimiz bu akşam görüşmeleri sürdürmeye hazır" dedi.

BU AKŞAM GÖRÜŞECEKLER

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Arestoviç tarafından yapılan açıklamada ise "Rusya ile müzakerelerin 2. turu bu akşam aynı heyetlerin katılımıyla yapılacak" ifadeleri yer aldı.

RUSYA HEYETİ BULUŞMA NOKTASINA GİTTİ

Rus basınında yer alan habere göre, Rus heyeti 2. tur müzakereler için Ukrayna heyeti ile buluşma noktasına gitti. Müzakere Polonya-Belarus sınırında gerçekleşecek.

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