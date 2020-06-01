Rusya ve Ukrayna'da karantina uygulaması gevşetilmeye devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya ve Ukrayna'da karantina uygulaması gevşetilmeye devam ediyor

Yeni tip korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında Rusya'da karantinadan çıkışın ikinci, Ukrayna'da ise üçüncü etabı bugün başladı.

Rusya ve Ukrayna'da karantina uygulaması gevşetilmeye devam ediyor
01.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:25

Yeni tip korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında Rusya'da karantinadan çıkışın ikinci, Ukrayna'da ise üçüncü etabı bugün başladı.

Dünyada birçok ülke yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri kademeli olarak hafifletiyor. Karantinadan çıkışın birinci etabının 12 Mayıs'ta başladığı Rusya'da bugün itibariyle ikinci etaba geçildi. Ülkede iç turizm yeniden açılırken, sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına izin verildi. Araba galerileri, tekstil tamir atölyeleri, bisiklet kiralama noktaları, inşaat ve mimarlık ofisleri, sağlık lisanslı sanatoryumlar da yeniden açıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Tiyatroları, müzeleri, kuaför salonlarını, restoranları ve spor salonlarını açmak için henüz erken. Bazı önlemleri erken esnetirsek Moskova'ya gelişleriniz ve iş yerlerinize dönüşleriniz daha da uzar. Bu nedenle karantina uygulamasını 14 Haziran'a kadar uzattık" şeklinde konuştu.

RUSYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI DALGALI SEYREDİYOR

Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre, ülke genelinde vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 35 artarak 414 bin 878'e, can kaybı sayısı ise 162 artarak 4 bin 855'e yükseldi. Rusya'da 31 Mayıs'ta 9 bin 268 yeni vaka ve 138 can kaybı, 30 Mayıs'ta 8 bin 952 vaka ve 181 can kaybı, 29 Mayıs'ta 8 bin 572 vaka ve 232 can kaybı, 28 Mayıs'ta 8 bin 371 vaka sayısı ve 174 can kaybı, 27 Mayıs'ta ise 8 bin 338 vaka sayısı ve 161 can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede 27 Mayıs-1 Haziran arasında 52 bin 536 yeni vaka ve bin 48 can kaybı yaşandı. Rusya'da toplam test sayısı 10 milyon 900 bini geçerken vaka ve ölüm sayısı dalgalı şekilde seyretmeye devam ediyor.

Ukrayna'da ise karantinadan çıkışın üçüncü etabı bugün başladı. Hükümet tarafından alınan kararlar doğrultusunda şehirlerarası tren seferleri tekrar başlatılırken, anaokulları, spor salonları ve yüzme havuzları tekrar açıldı. Açılan yerlerde sıkı hijyen kuralları uygulanacak. Spor salonlarında sosyal mesafeye dikkat edilerek her 10 metrekareye 1 kişi alınabilecek. Spor hocası eşliğinde grup olarak yapılacak spor faaliyetlerinde her 5 metrekareye 1 kişi kuralına dikkat edilerek gruba en fazla 10 kişi dahil edilecek. Spor merkezlerine girişlerde dezenfektan bulundurulacak. Spor salonu çalışanları ve sporcuların ateşleri ölçülecek ve ateşi 37.2'den yüksek olanlar salona alınmayacak.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklamaya göre ülke genelindeki korona virüs vakası 24 bin 12'ye, can kaybı ise 718'e yükseldi.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
5 kişinin yaralandığı kavgadan kaçan saldırganlar, olay yerinden kaçarken 2 polisi yaraladı
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti, 839 yeni vaka tespit...
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 9877 kişiye ceza kesildi
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Rusya ve Ukrayna'da karantina uygulaması gevşetilmeye devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:25:41. #1.14#
title