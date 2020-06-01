Rusya ve Ukrayna'da karantina uygulaması gevşetilmeye devam ediyor
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Rusya ve Ukrayna'da karantina uygulaması gevşetilmeye devam ediyor

Yeni tip korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında Rusya'da karantinadan çıkışın ikinci, Ukrayna'da ise üçüncü etabı bugün başladı.

Rusya ve Ukrayna'da karantina uygulaması gevşetilmeye devam ediyor
01.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:33

Yeni tip korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında Rusya'da karantinadan çıkışın ikinci, Ukrayna'da ise üçüncü etabı bugün başladı.

Dünyada birçok ülke yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemleri kademeli olarak hafifletiyor. Karantinadan çıkışın birinci etabının 12 Mayıs'ta başladığı Rusya'da bugün itibariyle ikinci etaba geçildi. Ülkede iç turizm yeniden açılırken, sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına izin verildi. Araba galerileri, tekstil tamir atölyeleri, bisiklet kiralama noktaları, inşaat ve mimarlık ofisleri, sağlık lisanslı sanatoryumlar da yeniden açıldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, "Tiyatroları, müzeleri, kuaför salonlarını, restoranları ve spor salonlarını açmak için henüz erken. Bazı önlemleri erken esnetirsek Moskova'ya gelişleriniz ve iş yerlerinize dönüşleriniz daha da uzar. Bu nedenle karantina uygulamasını 14 Haziran'a kadar uzattık" şeklinde konuştu.

Rusya'da vaka ve ölüm sayısı dalgalı seyrediyor

Rusya Korona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre, ülke genelinde vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 35 artarak 414 bin 878'e, can kaybı sayısı ise 162 artarak 4 bin 855'e yükseldi. Rusya'da 31 Mayıs'ta 9 bin 268 yeni vaka ve 138 can kaybı, 30 Mayıs'ta 8 bin 952 vaka ve 181 can kaybı, 29 Mayıs'ta 8 bin 572 vaka ve 232 can kaybı, 28 Mayıs'ta 8 bin 371 vaka sayısı ve 174 can kaybı, 27 Mayıs'ta ise 8 bin 338 vaka sayısı ve 161 can kaybı kayıtlara geçti. Ülkede 27 Mayıs-1 Haziran arasında 52 bin 536 yeni vaka ve bin 48 can kaybı yaşandı. Rusya'da toplam test sayısı 10 milyon 900 bini geçerken vaka ve ölüm sayısı dalgalı şekilde seyretmeye devam ediyor.

Ukrayna'da ise karantinadan çıkışın üçüncü etabı bugün başladı. Hükümet tarafından alınan kararlar doğrultusunda şehirlerarası tren seferleri tekrar başlatılırken, anaokulları, spor salonları ve yüzme havuzları tekrar açıldı. Açılan yerlerde sıkı hijyen kuralları uygulanacak. Spor salonlarında sosyal mesafeye dikkat edilerek her 10 metrekareye 1 kişi alınabilecek. Spor hocası eşliğinde grup olarak yapılacak spor faaliyetlerinde her 5 metrekareye 1 kişi kuralına dikkat edilerek gruba en fazla 10 kişi dahil edilecek. Spor merkezlerine girişlerde dezenfektan bulundurulacak. Spor salonu çalışanları ve sporcuların ateşleri ölçülecek ve ateşi 37.2'den yüksek olanlar salona alınmayacak.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından son açıklamaya göre ülke genelindeki korona virüs vakası 24 bin 12'ye, can kaybı ise 718'e yükseldi. - KİEV

Kaynak: İHA

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