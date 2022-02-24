Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme - Haberler
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Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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Rusya ve Ukrayna çevresindeki limanlara uğrayacak Türk gemilerinin kod güvenlik seviyesine güncelleme

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'ye çıkarıldığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi'nin 2'ye çıkarıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkarılmıştır."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel

Rusya Federasyonu, Karadeniz, Ukrayna, Türk, Güncel, Haberler

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