Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun bugün yapılması planlanıyor
AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi.
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığı bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov basına yaptığı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin şimdilik sürmediğini, bugün için yapılmasının planlandığını belirtti.
Peskov, 12 Mart'ta yaptığı açıklamasında müzakerelerin artık çevrim içi olarak devam edeceğini duyurmuştu.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Davit Kachkachishvili - Güncel