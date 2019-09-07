Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi başladı; Moskova ve Kiev'den uçaklar hareket etti

Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi başladı; Moskova ve Kiev'den uçaklar hareket etti

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı

07.09.2019 13:00
Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi başladı; Moskova ve Kiev'den uçaklar hareket etti

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı.


İçinde Ukraynalı 24 denizcinin olduğu belirtilen uçak Moskova'dan hareket ederken aynı dakikalarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'den de bir Rus uçağı, Moskova'ya gitmek üzere havalandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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