Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi başladı; Moskova ve Kiev'den uçaklar hareket etti

07.09.2019 13:00

Rusya ile Ukrayna arasında, Kerç boğazı krizi sonrasında tutuklanan 24 Ukraynalı denizcinin de aralarında bulunduğu esir ve tutuklu değişimi başladı.



İçinde Ukraynalı 24 denizcinin olduğu belirtilen uçak Moskova'dan hareket ederken aynı dakikalarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'den de bir Rus uçağı, Moskova'ya gitmek üzere havalandı. Euronews.com'da Görüntüle