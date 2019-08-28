"Rusya ve Türkiye SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapıyor"

28.08.2019 12:00

Rus yetkililer, Rusya ve Türkiye'nin Rus yapımı SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağı teslimatı için görüştüğünü bildirdi.



Rusya haber ajansı RIA, Rus yetkililerin Rusya ile Türkiye'nin SU-57 ve SU-35 tipi savaş uçağının Türkiye'ye teslimat olanakları için görüşmeye başladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle