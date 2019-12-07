Rusya ve Türkiye'nin 14. ortak devriyesi Suriye'de gerçekleştirildi

07.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:17

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye'nin 14. ortak devriyesinin Suriye'de gerçekleştirildiğini duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye'nin 14. ortak devriyesinin Kamışlı'nın birkaç kilometre doğusundaki sınır bölgesinde yapıldığını belirtti. Bakanlık tarafından yayınlanan rapora göre, devriyenin sabah saatlerinde başladığı aktarılarak, "7 Aralık 2019 saat 10.00'dan itibaren Rus askeri polisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri 14'üncü ortak devriyesi, Kamışlı yerleşiminin birkaç kilometre doğusunda bulunan sınır bölgesinde çalışmaya başladı" ifadeleri kullanıldı.



Bakanlık, devriyenin Deyrun-Ağa köyündeki gümrük geçiş noktasından başlayarak, Suriye-Türkiye sınırı boyunca doğudan geçen güzergahta yapıldığını belirtti. Ortak devriye Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri teçhizatla ve zırhlı araçlarla yapıldı. Aynı zamanda zırhlı araçların yanı sıra her iki devletten de yaklaşık 50 asker yer aldı. Buna ek olarak, konvoy güzergahı boyunca durumun kontrolü ve yukarıdan izlenmesi Rus askeri polisinin "Orlan-10" uçağı ile sağlanıyor. - MOSKOVA

Kaynak: İHA