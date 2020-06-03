Rusya ve Türkiye diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutluyor
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Rusya ve Türkiye diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutluyor

Rusya,Türkiye ile kurulan diplomatik ilişkilerin 100. Yılına özel kutlama mesajı yayınlandı.

Rusya ve Türkiye diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutluyor
03.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:37

Rusya,Türkiye ile kurulan diplomatik ilişkilerin 100. Yılına özel kutlama mesajı yayınlandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile 3 Haziran 1920 tarihinde başlatılan diplomatik ilişkilerin bugün 100. yılı olması münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Sovyet Rusya tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gönderilen, Sovyet Rusya'nın ilk Dışişleri Komiseri unvanını taşıyan Georgiy Vasileviç Çiçerin vasıtasıyla başlayan resmi diplomatik ilişkilere istinaden yayınlanan mesajda, "Bugün Rusya ve Türkiye arasında başlayan diplomatik ilişkilerin yüzüncü yıl dönümü. İki ülke arasındaki tarih 500 yıldan daha eskidir. Bugünki diplomatik ilişkilerin yıldönümü, yıkılan Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan sonra kurulan ilişkilere yöneliktir" ifadeleri kullanıldı.

"Sovyet Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk ülkedir"

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, dünya genelinde ilk olarak Rusya tarafından resmi olarak tanınmasına vurgu yapılarak, "Yabancı devletler karşısında milli mücadeleye yönelik kurulan TBMM'yi resmi olarak tanıyan ilk ülke Sovyet Rusya'dır. 3 Haziran 1920 tarihinde Sovyet Rusya'nın, ilk Dışişleri Komiseri Georgiy Vasileviç Çiçerin'i Mustafa Kemal Atatürk'e göndermesinin ardından ilk diplomatik ilişkiler başlamıştır" sözlerine yer verildi.

"Türk partnerlerimizi kutluyoruz"

Arkada bırakılan 100 yılın iki ülke içinde başarılı geçtiği ifade edilirken, "Geçtiğimiz yüzyılda Rusya ve Türkiye'nin komşuluk ilişkileri, yararlı işbirlikleri ve birbirlerinin çıkarlarına karşı saygılı davranmaları birçok aşamadan başarıyla geçmiştir. Bu süreç, stratejik ortaklığa, bölgedeki düzene ve güvenliğe yönelik sağlam gerçekliklerdir. Türk partnerlerimizi yüzüncü yıl sebebiyle kutluyoruz" ifadeleri yer aldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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