Rusya ve Suudi Arabistan enerjide iş birliğini artırıyor

14.10.2019 21:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'la aralarındaki iş birliğinin güvenlik ve küresel enerji piyasalarındaki istikrara yönelik olduğunu belirterek, "Bu iş birliği olumlu sonuçlar veriyor." dedi.

Putin, 2007'den bu yana ilk defa gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Veliaht Prens Selman'la görüşmesinde Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Putin, "Ticaretimiz büyüyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile ortak projelere 10 milyar dolar bütçe ayırdı. Riyad'a dahil olmak üzere çeşitli yatırımlara yönelik anlaşmalar sağladık." diye konuştu.

İki ülkenin önemli uluslararası ve bölgesel sorunlarda da iş birliği yaptığına işaret eden Putin, "Terör sorununun yanı sıra, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki krizlerin siyasi ve diplomatik açıdan uzun vadeli bir şekilde çözülmesi için birlikte duruyoruz." dedi.

Küresel enerji piyasalarına yönelik iş birliğinin de önemli olduğunu anlatan Putin, şöyle konuştu:

"Ülkelerimizin etkin katılımıyla, petrol üretimimizi kısmaya yönelik Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) nezdinde vardığımız anlaşmanın uzatılması mümkün kılındı. Suudi Arabistan'la Rusya arasındaki iş birliği güvenlik ve küresel enerji piyasalarındaki istikrara yönelik. Bu iş birliği olumlu sonuçlar veriyor."

Petrol sektöründe artan iş birliği

Bu arada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus devlet kanalı Pyerviy Kanal'a ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin'in ziyaretinin, 2007'deki son ziyarete kıyasla iki ülke arasındaki ilişkilerin niteliksel olarak yeni bir seviyeyi yansıttığını belirten Lavrov, "Bu ziyaret, Putin'in ikinci başkanlık dönemine denk geldiği için tarihi bir öneme de sahip. Putin'in Orta Doğu'ya ziyareti, Rusya'nın Körfez ülkeleri ve genel olarak Orta Doğu'nun önde gelen ülkeleriyle etkileşime girmenin önemini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Putin'in ziyareti kapsamında OPEC ile OPEC üyesi olmayan ülkeler arasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir anlaşma da imzalandı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman tarafından imzalanan anlaşma, OPEC ile Rusya'nın başını çektiği OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerin uzun vadeli iş birliğini öngörüyor.

İmza töreninde konuşan Suudi bakan, "Bu anlaşmanın, Rusya ile başarılı bir iş birliği için güçlü bir kalıcı platform olacağını ve dünya pazarına daha fazla istikrar kazandıracağını, petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmaları kontrol edeceğini umuyorum." diye konuştu.

Putin'in ziyareti kapsamında iki ülke arasında havacılık, kültür, sağlık ve tarım gibi alanlarda 20 anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA