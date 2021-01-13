Rusya ve Suudi Arabistan'dan Sputnik V aşısında 3'üncü aşama denemeleri

Moskova ve Riyad yönetimlerinin, Suudi Arabistan'da Sputnik V aşısı için 3'üncü aşama denemelerinin üzerinde çalıştığı açıklandı.

Moskova ve Riyad yönetimlerinin, Suudi Arabistan'da Sputnik V aşısı için 3'üncü aşama denemelerinin üzerinde çalıştığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Suudi makamlarının Sputnik V koronavirüs aşısında 3'üncü aşama denemelerini organize etmek üzere çalıştıkları ifade edildi. Tarafların aşının Suudi Arabistan'da yerel olarak üretilme olasılığını da görüştükleri bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı