Rusya ve Suudi Arabistan'dan Sputnik V aşısında 3'üncü aşama denemeleri
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Rusya ve Suudi Arabistan'dan Sputnik V aşısında 3'üncü aşama denemeleri

13.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:21
Rusya ve Suudi Arabistan'dan Sputnik V aşısında 3'üncü aşama denemeleri

Moskova ve Riyad yönetimlerinin, Suudi Arabistan'da Sputnik V aşısı için 3'üncü aşama denemelerinin üzerinde çalıştığı açıklandı.

Moskova ve Riyad yönetimlerinin, Suudi Arabistan'da Sputnik V aşısı için 3'üncü aşama denemelerinin üzerinde çalıştığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Suudi makamlarının Sputnik V koronavirüs aşısında 3'üncü aşama denemelerini organize etmek üzere çalıştıkları ifade edildi. Tarafların aşının Suudi Arabistan'da yerel olarak üretilme olasılığını da görüştükleri bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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