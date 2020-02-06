Rusya ve Suriye, Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor, Serakib 'kuşatıldı'
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Rusya ve Suriye, Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor, Serakib 'kuşatıldı'

Suriye Ordusu, Türkiye'nin uyarılarına rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor

06.02.2020 08:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 08:54
Rusya ve Suriye, Türkiye'ye rağmen İdlib'de ilerlemeye devam ediyor, Serakib 'kuşatıldı'

İngiltere merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin kuzeybatısında yer alan kentinin Suriye hükümeti tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.


Ancak Rusya destekli Suriye ordusu 'ye rağmen 'de ilerlemeye devam ediyor. Suriye devlet televizyonu da muhalif güçlerle süren yoğun çatışmalar sonrası Esad güçlerine ait askeri unsurların Serakib kentine girdiğini duyurdu. Ayrıca bölgedeki bazı Türk gözlem noktalarının da kuşatma altına alındığı ileri sürüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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