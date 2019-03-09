Rusya ve Suriye'de Rukban Kampı İçin Ortak Açıklama

Rusya ve Suriye Kuruluşlararası Koordinasyon Merkezi Başkanları Suriye'nin Ürdün sınırında bulunan Rukban Mülteci Kampı hakkında ortak açıklama yayınladı. Açıklamada kamptaki yaşam koşullarının çok kötü olduğu vurgusu yapıldı.

Rusya ve Suriye Kuruluşlararası Koordinasyon Merkezi Başkanları Mihail Mezentsev ve Hussein Mahluf'un Suriye'nin Ürdün sınırında bulunan ve çok sayıda mültecinin yaşadığı Rukban Mülteci Kampı hakkında ortak açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada kamptaki yaşam koşullarının çok kötü olduğu ve özellikle çocukların bu durumdan etkilendiği belirtilerek, "Kamp hala felaket durumda. Kampta yaşayanlar zor koşullar altında yaşamlarını devam ettirmek zorunda. Özellikle çocuklar bu durumdan etkileniyor. Yetersiz beslenme, tıbbı imkanların sınırlı olması ve salgın hastalıklar sebebi ile bakıma muhtaç bebeklerin yaşama şansı çok düşük. Bu sebeple kampta ölenlerin çoğu 2 yaş altı çocuklar" ifadelerine yer verildi.

Rusya geçtiğimiz günlerde Rukban Kampı'ndan mültecilerin çıkışlarının sağlanması için insani koridor oluşturduğunu duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Suriye'nin kampta yaşayan mültecileri bölgeden çıkarmak için 15 otobüs gönderdiklerini belirtmişti.

2016 yılında terör örgütü DEAŞ'tan kaçan siviller Suriye'nin Ürdün sınıra ulaşmıştı.

Öte yandan Ürdün'ün yaşanan saldırılar sonrası sınırlarını kapatması üzerine binlerce Suriyeli bölgede mahsur kalmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA