Rusya ve Özbekistan'dan Afganistan sınırında ortak askeri tatbikat

Rusya ve Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Surhanderya bölgesindeki ortak askeri tatbikatı başladı.

Rusya ve Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Surhanderya bölgesindeki ortak askeri tatbikatı başladı.

Afganistan'da Taliban'ın ABD'nin ülkeden çekilme sürecinin başlamasıyla birçok bölgede ve özellikle Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmında kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeler harekete geçti. Özbekistan, Rusya ile Surhanderya bölgesindeki Tirmiz'de ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikata, Özbekistan Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Merkez Askeri Bölge Komutanlığında görev yapan Rus askerleri katıldı. Rusya havadan ve karadan yaklaşık bin 500 asker gönderirken, Rus askerlerini ve teçhizatları taşıyan IL-76 tipi askeri uçak da Rusya'nın Samara bölgesindeki askeri üsten Afganistan sınırına geldi. Her iki ülkenin hava ve karar unsurlarının katıldığı tatbikatta ayrıca, Rusya'nın Kırgızistan'daki Kant hava üssünde bulunan SU-25 tipi savaş uçakları da yer alıyor.

Tatbikat 10 Ağustos'a sona erecek

Rusya ve Özbekistan arasında bugün başlayan tatbikat 10 Ağustos'a kadar sürdürülecek. 5 Ağustos'ta Özbekistan ve Rusya'nın ortak askeri tatbikatı, Tacikistan'ın Afganistan sınırında bulunan Hatlon şehrine uzayacak.

Tatbikat, Tacikistan sınırına genişleyecek

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından ortak tatbikat ile ilgili yapılan açıklamada, "Rus taarruz uçakları, Orta Asya bölgesindeki devletlerin toprak bütünlüğünü sağlamak için muharebe eğitimi görevlerini icra eden ortak kuvvetler grubuna hava desteği sağlayacak" denildi. Tatbikatın niteliğine yönelik ise, "Düşmanın kamufle edilmiş üslerini arama ve imha etme görevlerini yerine getirilecek ve taşınabilir uçaksavar füze sistemlerinin saldırılarından kurtulmak için teknikler geliştirilecek" ifadesi kullanıldı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı