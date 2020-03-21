Rusya ve Orta Asya'da Kovid-19 tedbirleri yoğunlaşıyor Rusya, Ukrayna, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken, yönetimler salgını önleyebilmek için tedbirlerini yoğunlaştırıyor.

Rusya, Ukrayna, Kafkaslar ve Orta Asya ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanırken, yönetimler salgını önleyebilmek için tedbirlerini yoğunlaştırıyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 36 bin 500 kişi gözetim altında bulunuyor.

Kovid-19 vaka sayısı en son 253 olarak açıklanan Rusya'da, söz konusu virüs kaynaklı ilk ölüm daha önce gerçekleşmişti.

Rusya'da salgın nedeniyle, önceden halkın yoğun bulunduğu şehir merkezleri her geçen gün tenhalaşırken, başkent Moskova'da toplu taşıma araçlarının kullanımı yüzde 30'a varan oranlarda azaldı.

Ülkede Kovid-19'a karşı alınan önlemler düşük seviyede kalsa da eğlence kültürüne yönelik faaliyetlerin azalması, başkentin merkezindeki meydanlara, caddelere ve mekanlara ilgiyi düşürdü.

-Ukrayna'da vaka sayısı 41'e çıktı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 41'e ulaştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 3 Ukrayna vatandaşının ülke dışında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Daha önce Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da eğitim kurumlarında karantina uygulaması devam ediyor.

-Ermenistan ve Gürcistan'da vaka sayısı arttı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 160'a çıktığını duyurdu.

Gürcistan hükümeti Kovid-19 vaka sayısının 47'ye ulaştığını açıkladı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle Gürcistan genelinde market, benzin istasyonu, posta ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken, sokağa çıkan insanların sayısı azaldı.

Toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiği ülkede, tüm devlet kurumları ve bankalar vatandaşlara online hizmet sunmaya başladı.

Azerbaycan'da devlet çalışanları izne çıkarılacak

Azerbaycan'da, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı devlet kurumlarının çalışanları 29 Mart'tan itibaren 1 aylık izne çıkarılacak.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki bazı bakanlık, devlet komitesi ve kurumların çalışanları bir ay izin yapacak ve maaşları da ödenecek. Sağlık kurumu çalışanları ile kolluk kuvvetleri mensupları kararın dışında tutuldu.

Özbekistan'da Kovid-19 duası edildi

Özbekistan'da, bugünden itibaren eğlence merkezleri, gece kulüpleri, kafe, bilardo ve bilgisayar oyun salonlarının faaliyeti askıya alındı, düğünler iptal edildi.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinin inisiyatifiyle ülke genelinde 100'den fazla camide Kuran-ı Kerim hatim edilerek, salgının ortadan kalkması için dua edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı 37'ye ulaştı.

Kırgızistan'da yerel seçimler ertelendi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un başkanlık ettiği Milli Güvenlik Konseyi toplantısında ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi için tavsiye kararı alındı.

12 Nisan'da yapılacak yerel seçimlerin salgın nedeniyle belirsiz bir tarihe ertelendiği Kırgızistan'da vaka sayısı 12'ye ulaştı.

Kaynak: AA