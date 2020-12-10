Rusya ve NATO'dan 10 yıl sonra ilk ortak tatbikat
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Rusya ve NATO'dan 10 yıl sonra ilk ortak tatbikat

10.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:57
Rusya ve NATO'dan 10 yıl sonra ilk ortak tatbikat

Rusya, NATO ile 10 yıl aradan sonra ilk kez Pakistan'ın Karaçi kenti açıklarında ortak tatbikat yapılacağını duyurdu.

Rusya, NATO ile 10 yıl aradan sonra ilk kez Pakistan'ın Karaçi kenti açıklarında ortak tatbikat yapılacağını duyurdu. 

Rusya Güney Askeri Bölgesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus Donanma gemilerinin 10 yıl aradan sonra ilk kez NATO ülkeleri ile ortak tatbikat yapılacağı belirtildi. Tatbikatın, Şubat ayında Pakistan'ın Karaçi kenti açıklarında yapılacağı ifade edildi. Tatbikata, Rusya, Pakistan,  ABD, İngiltere, Çin, Japonya, Türkiye, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Endonezya'dan gemilerin katılacağı belirtildi. Tatbikatta Rusya'yı bir fırkateyn, bir devriye gemisi, bir kurtarma römorkörü, Deniz Piyadeleri birimi, bir mayın temizleme ekibi ve bir deniz helikopterinin temsil edileceği açıklandı. Öte yandan, NATO ile Rusya, ilk kez 2011 yılında Polonya'da ortak terörle mücadele tatbikatı başlatmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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