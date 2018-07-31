Rusya ve Japonya Barış Antlaşmasına Hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono bir araya gelerek İkinci Dünya Savaşı'ndan beri imzalamadıkları barış antlaşmasını görüşmek için bir araya geldiler.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Japon mevkidaşı Taro Kono ile görüştü. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri anlaşmazlıkları bulunan iki ülke barış antlaşması imzalamak üzere hazırlanıyor. Bakanlar Eylül ayında Rusya'nın Vladivostok şehrinde yapılması planlanan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasındaki zirvenin hazırlıklarını görüşmek üzere bir araya geldi. Lavrov toplantının basına açık bölümünde, "Bu yıl Eylül ayında Putin ve Abe'nin Vladivostok'ta bir araya geldiklerinde, önceki zirvelerdeki anlaşmaların ilerleyişini ve elbette liderlerimize yeni çözümleri sunmak için görüş alışverişi yapacağız" dedi. Japon Bakan iki ülkenin arasında İkinci Dünya Savaşı'nı resmiyette devam ettirdiklerini hatırlatarak, "Barış anlaşmasının sonucunu tartışacağız, henüz egemenlik tartışması devam eden bölgelerdeki ortak ekonomik faaliyetlerin yer alacağı bir barış antlaşması istiyoruz.İkili ilişkiler konusunda açık fikir alışverişinde bulunmak istiyorum." dedi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya ve Müttefikler tarafından imzalanan San Francisco Barış Antlaşmasına göre, Japonya'nın Rus işgali altındaki 4 ada üzerindeki iddiasından vazgeçmesi gerekiyordu. Ancak antlaşma metninde Rusya'ya da egemenlik hakkı verilmemesiyle birlikte yıllardır çözülemeyen bir kriz bulunuyor. - MOSKOVA