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Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın yarın bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın yarın bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Ukrayna-Rusya krizinde diplomasi trafiği devam ediyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın da yarın bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyledi.

Zaharova, yarın gerçekleştirilmesi planlanan telefon görüşmesinin aslında bugün planlandığını fakat Le Drian'ın programı nedeniyle bu görüşmenin yarına bırakıldığını ifade ederek, "Anlaşmalar uyarınca LAvrov bu telefon görüşmesini gerçekleştirmek için hazırdı. Le Drian bunu gerçekleştiremedi. Bana göre Pazartesi günü (yarın) bir telefon görüşmesi planlanıyor" dedi. - MOSKOVA

Rusya ve Fransa Dışişleri Bakanları, telefon görüşmesi yapacak

İhlas Haber Ajansı - Politika

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa, Rusya, Politika, Haberler

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