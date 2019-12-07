Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 19 sivil öldü
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Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 19 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ikisi pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi.

07.12.2019 21:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:18
Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 19 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi 'ya ait savaş uçaklarının, Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ikisi pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçe kırsalı ile el-Bara, Belyün, Tehtaya ve Hülübbe köylerine hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 19 sivil öldü
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