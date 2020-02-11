11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:45

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de yaşananlar ile ilgili, "Rusya ve Esad'ı derhal sivil kıyımına son vermeye çağırıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında NATO savunma bakanlarının ele alacakları gündem maddeleri hakkında bilgi veren Stoltenberg, gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtladı. Gerçekleştirilecek toplantıda NATO savunma bakanlarının başta Afganistan ve Irak olmak üzere NATO misyonlarını ele alacaklarını belirten Jens Stoltenberg, ayrıca Rusya'nın silahları konusunda uluslararası anlaşmalara uyup uymadığı konusunun da görüşülebileceğini belirtti. Stoltenberg, gazetecilerin sorusu üzerine Kabil'deki saldırıyı şiddetle kınadığını, tam da bu sebeple Afgan güçlerine destek vererek onların Taliban'a karşı güçlenmelerini sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Afgan güçlerinin de Taliban'a terör yoluyla asla başarıya ulaşamayacaklarını göstereceğine vurgu yapan Stoltenberg, kalıcı bir barış için bir an evvel masaya oturulması gerektiğinin altını çizdi. Afganistan'daki NATO misyonunun devam edeceğini belirten Genel Sekreter, NATO olarak ABD'nin girişimlerini desteklediklerini, Afgan güçlerinin kalıcı bir barış için giderek güçleneceğini umduklarını ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin de konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Orta Doğu'da DEAŞ artık hiçbir araziyi kontrol etmemektedir ancak geri gelmemesi için tedbirler almalıyız" ifadelerini kullanarak, bu kapsamda da Irak'la yakın bir işbirliği içinde olduklarını belirtti. Irak'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sonuna kadar desteklediklerine vurgu yapan Genel Sekreter, Irak'ta istikrar ve kalıcı barış için NATO'nun her türlü işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Idlib'de yaşanan son gelişmelere ilişkin NATO'nun yaklaşımı hakkında yöneltilen soruları da yanıtlayan Jens Stoltenberg, "İdlib'de sivillere karşı saldırı ve bombalamalar olduğunu tespit ettik. Bu nedenle hayatını kaybeden siviller var. Ayrıca çok sayıda sivil de kaçmaya çalışıyor. Sivillere yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Rusya ve Esad'i derhal bu sivil kıyımına son vermeye çağırıyoruz" dedi.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Kaynak: İHA