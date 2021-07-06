Rusya ve Endonezya, Myanmar meselesinin çözümünü destekliyor
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Rusya ve Endonezya, Myanmar meselesinin çözümünü destekliyor

Rusya ve Endonezya, Myanmar meselesinin çözümünü destekliyor
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya ile Myanmar meselesinin çözümünü desteklediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Endonezya ile Myanmar meselesinin çözümünü desteklediklerini belirtti.

Lavrov ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, siber güvenlik konusunu ele aldıklarını belirten Lavrov, söz konusu alanda Rusya ile Endonezya arasında etkileşimin sağlanmasına ilişkin anlaşma üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Filistin meselesine değinen Lavrov, bu meselenin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve Arap Barış Girişimi'nin kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Marsudi ile Afganistan ve Myanmar'daki durumu ele aldıklarını aktaran Lavrov, Endonezya ile Myanmar meselesinin çözümünü desteklediklerini belirtti.

Lavrov, "Myanmar meselesi çözümüne ilişkin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) 5 maddesini desteklediğimizi ifade ettik. Myanmar askeri liderleriyle temaslarımızda ASEAN'ın pozisyonunu dikkate alıyoruz. Bu pozisyonun, ülkedeki krizin çözülmesi ve durumun iyileşmesi için temel olarak kabul edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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