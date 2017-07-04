Rusya ve Çin Ortak Fonlarına 1 Milyar Dolar Verecek

Rusya ve Çin, Rusya-Çin Yatırım Fonu'na 1 milyar dolar verecekler.

Rusya ve Çin Ortak Fonlarına 1 Milyar Dolar Verecek

Rusya ve Çin, Rusya-Çin Yatırım Fonu'na 1 milyar dolar verecekler

Kaynak: Dunya.com