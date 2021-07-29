Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
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Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak

Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya ile Çin ordularının gelecek ay ortak askeri tatbikat yapacakları bildirildi.

Rusya ile Çin ordularının gelecek ay ortak askeri tatbikat yapacakları bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusundan bazı birliklerin, ağustos ortalarında Çin'de düzenlenecek "Etkileşim-2021" askeri tatbikatına katılacakları belirtildi.

Ortak tatbikatta yaklaşık 10 bin askerin yer alacağı bilgisine yer verilen açıklamada, çeşitli askeri uçakların ve zırhlı araçların da katılım sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Tatbikatın amacı, Rus-Çin ilişkilerini, kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimi güçlendirmek, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliği ve dostluk seviyesini artırmak, Rusya ve Çin'in savaşma kararlılığını ve yeteneğini göstermektir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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