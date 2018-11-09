Rusya ve Çin Nükleerde Yeni İşbirliğine İmza Attı

Rusya ve Çin, nükleer enerji alanında işbirliğini büyütüyor.

Rusya ve Çin Nükleerde Yeni İşbirliğine İmza Attı

Rusya ve Çin, nükleer enerji alanında işbirliğini büyütüyor. Çin Ulusal Nükleer Şirketi (CNNC) ile Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom, hızlı nötron reaktörü CFR-600'ün Çin'de inşası ile Tianwan santralinin 7 ve 8'inci reaktörlerinin yapımının da aralarında  bulunduğu 4 ayrı işbirliği anlaşması imzaladı.

WNN'nin haberine göre, Şangay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin ve Rusya  arasında yeni bir nükleer işbirliğine zemin hazırladı.

Türkiye'nin ilk  nükleer santrali olan Akkuyu NGS'yi yapan Rosatom'un mühendislik  alanındaki yan kuruluşu JSC ASE Engineering Company ile CNNC, iki ülke  arasında nükleer enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi için dört ayrı anlaşma imzaladı.

Bu işbirlikleri arasında, Çin'de hızlı nötron  nükleer reaktörü CFR-600'ün inşa edilmesi ile Tianwan NGS'nin 7'inci  ve 8'inci reaktörlerinin kurulması da bulunuyor. Rosatom'un makine  yapımı alanında yan kuruluşu olan JSC 'OKBM Afrikantov' şirketi de CNNC ile ekipman temini ve belgelerin incelenmesi hizmetlerinin yanı  sıra, yazılım kullanma hakkı için lisans verilmesine ilişkin sözleşme  imzaladı.

2026 yılında 7. reaktör devrede

Tianwan Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü (santralin 7'inci ve 8'inci güç üniteleri) aşamasının inşaat çalışmaları için Rusya ve Çin  arasında protokol ve çerçeve sözleşmesi imzalandı. Buna göre, 2026  yılında 7'inci, 2027 yılında ise 8'inci reaktörün devreye girmesi öngörülüyor.

Çin hızlı nötron reaktörü çalışmalarına başladı

Hızlı nötron reaktörlerinin, Çin'in nükleer enerji alanında  gelişmesinde önemli bir rol oynaması planlanıyor. Çin, hızlı nötron  reaktörü CFR-600'ü inşa etmek için 2017 yılında Rusya'yla işbirliğine  gitmiş ve yılsonunda çalışmalara başlamıştı. Hızlı nötron  reaktörlerinin radyoaktif atık miktarının azaltılmasında da etkili  olacağı öngörülüyor.

Uzmanlara göre hızlı nötron reaktörlerinin yapım teknolojisinde  dünyada ilk sırada yer alan Rusya, hızlı reaktör projelerinin  güvenilirliği ve güvenliğine ilişkin deneysel bilgi birikimine sahip  olan tek ülke olarak dikkat çekiyor. - İstanbul

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