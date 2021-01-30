Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzincan'a ulaştı
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Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzincan'a ulaştı

30.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 16:34
Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Erzincan'a ulaştı

Türkiye'den Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri, Erzincan Tren Garı'na geldi.

Türkiye'den Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri, Erzincan Tren Garı'na geldi.

Ankara'dan 29 Ocak Cuma günü törenle uğurlanan ve Rusya ile Çin'e gidecek ihracat trenleri, personel değişimi için Erzincan Tren Garı'nda 30 dakika mola verdi.

Tren, molanın ardından Erzurum istikametine doğru yola çıktı.

Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak Rusya Federasyonu'ndaki varış yeri olan Moskova'ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol kat edecek tren, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırın, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya Federasyonu Vladimir Bölgesine götürülüyor.

Ankara Tren Garı'ndan aynı anda hareket eden ikinci trende ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek 1000 ton boraks madeni, 42 konteyner içerisinde Çin'in Xi'an şehrine nakledilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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