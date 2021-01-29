Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Ankara'dan törenle uğurlandı (2)

Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenleri Ankara'dan törenle uğurlandı (2)

TRENLER KIRIKKALE'DE

Türkiye'den Rusya'ya gönderilen ilk blok ihracat treni ile Çin'e bor madeni taşıyan ihracat treni, sabah saatlerinde Ankara'da düzenlenen törenin ardından yola çıkarak, Kırıkkale'ye ulaştı. Kırıkkale Tren Garında mola veren trenler, makinist değiştirerek tekrar yola çıktı. Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya giden ilk blok ihracat treninin yolculuğu 8 gün sürecek ve yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol kat edecek. Çin'e giden bor yüklü tren ise 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 7 bin 792 kilometre yol kat edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN