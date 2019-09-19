Rusya ve Çin'den İdlib'de ateşkes isteyen BMGK tasarısına veto

19.09.2019 22:45

Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini talep eden BM Güvenlik Konseyi tasarısını veto etti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), biri Almanya, Kuveyt ve Belçika tarafından sunulan, diğeri ise Rusya ve Çin tarafından konseye getirilen iki tasarı oyladı. Euronews.com'da Görüntüle