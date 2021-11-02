Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Karabağ ile ilgili üçlü bildiriyi görüştü - Haberler
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Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Karabağ ile ilgili üçlü bildiriyi görüştü

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanları, Karabağ ile ilgili üçlü bildiriyi görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Lavrov, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin uygulanmasını görüştü.

Güney Kafkasya'da ulaşımın yeniden sağlanmasıyla ilgili başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü çalışma grubunun faaliyetini de müzakere eden bakanlar, 3+3 formatındaki (Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan + Türkiye, Rusya, İran) iş birliği platformunun geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bayramov ve Lavrov, Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkileri de müzakere etti.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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