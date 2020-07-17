Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü
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Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak atanan Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.

Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü
17.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:55

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak atanan Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Bayramov'u yeni göreve atanması dolayısıyla kutladı.

Bayramov, Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermeni güçlerin son askeri provokasyonları konusunda Rus mevkidaşını bilgilendirdi, gerginliğin başlıca nedeninin Ermenistan'ın 30 yıldan fazladır devam eden saldırgan politikası olduğunu kaydetti.

Sergey Lavrov ise taraflara ateşkese uyma ve bölgede gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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