Rusya ve Almanya'dan Yeni Zelanda'daki Katliama Tepki

Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği katliama dair Rusya ve Almanya'dan kınama mesajları yayınlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, saldırıyı 'canavarca' olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de mesajında "Yeni Zelanda'da huzur içinde ibadet edilen camide, ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA