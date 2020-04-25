Rusya ve Almanya'dan getirilen 527 kişi Adana ve Mersin'de karantinaya alındı Rusya ile Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 527 vatandaş Adana ve Mersin'de karantina altına alındı.

Rusya ile Almanya'dan Türkiye'ye getirilen 527 vatandaş Adana ve Mersin'de karantina altına alındı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Rusya ile Almanya'dan havayoluyla Adana'ya getirilen 527 kişiden 362'si Adana Valiliği ve Adana AFAD koordinesinde havalimanı içerisinde otobüslere bindirilerek Mahmut Sami Ramazanoğlu KYK yurduna götürüldü. Almanya'dan gelen 165 kişiyse yine otobüslerle Mersin'deki KYK yurtlarında 14 gün boyunca misafir edilmek üzere gönderildi. - ADANA Kaynak: İHA