Rusya ve ABD yetkilileri Ukrayna'nın doğusundaki durumu görüştü
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Rusya ve ABD yetkilileri Ukrayna'nın doğusundaki durumu görüştü

Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya ve ABD yetkilileri Ukrayna'nın doğusundaki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD yetkilileriyle Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki durumu görüştüklerini bildirdi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD yetkilileriyle Ukrayna'nın doğusunda Donbas bölgesindeki durumu görüştüklerini bildirdi.

Rus TASS haber ajansına konuşan Ryabkov, Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, ABD yetkilileri ile bu konuda görüşmeler yaptıklarını aktararak, "ABD yönetimi ile Donbas'taki durumla ilgili temaslarımız oldu. Amerikan tarafına neler olduğunu detaylı şekilde anlattık." dedi.

Ukrayna ile ABD'nin, bu bölgede "kışkırtıcı" eylemlerde bulunduğunu belirten Ryabkov, "Washington, bu eş güdümlü siyasetin sonuçlarından endişelenmelidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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