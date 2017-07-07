Rusya ve Abd, Suriye'nin Güneybatısında Ateşkes İçin Anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD'nin 9 Temmuz'dan itibaren Suriye'nin güneybatısında ateşkes ilan etmeye hazır olduklarını bildirdi.



Lavrov düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İlk olarak, tam da bugün Ürdün'ün başkentinde Rusya, ABD ve Ürdün'ün uzmanları çalışmalarını tamamladılar. Onlar Suriye'nin güneybatısındaki güvenlik bölgelerine ilişkin memorandumu onayladılar, bunlar Dera, Kuneytire ve As Suwayda bölgeleri. Bu alanda 9 Temmuz'dan itibaren yerel saatle saat 12: 00'den itibaren ateşkes rejimi uygulanmaya başlayacak" dedi.



Bakan, ABD ve Rusya'nın ateşkes rejimine uyulması için sorumluluk üstlendiğini ve güvenli bölgelerin çevrelerindeki alanda güvenliği başta ABD ve Ürdün'ün koordinasyonuyla askeri polisin sağlayacağını belirtti. - Moskova