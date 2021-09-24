Rusya ve ABD güvenlik yetkilileri Afganistan'daki durumu görüştü - Haberler
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Rusya ve ABD güvenlik yetkilileri Afganistan'daki durumu görüştü

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya ve ABD güvenlik yetkilileri Afganistan'daki durumu görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ve Sullivan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, "stratejik istikrar" ve "bilgi güvenliği" alanlardaki sorunlar konusunda diyaloğun sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca görüşmede, bölgesel meselelerden Afganistan'daki durum ele alındı.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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