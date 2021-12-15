Rusya ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcıları "güvenlik garantilerini" görüştü - Haberler
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Rusya ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcıları "güvenlik garantilerini" görüştü

Rusya ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcıları
AA / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile görüştü.

Ryabkov, Moskova'da resmi temaslarda bulunan Donfried ile bakanlık binasında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "ABD ve NATO'nun Avrupa'daki askeri-politik durumu kendi lehinde değiştirmeye yönelik devam eden girişimleri ışığında, güvenlik garantileri konusunun kapsamlı müzakeresi yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Donfried, Rusya'ya ziyaretinden önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı çevrim içi görüşmede, NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine ve Rusya'nın komşu ülkelerinde silah sistemlerinin konuşlandırılmasını engellemeye yönelik garanti talebinde bulunmuştu.

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AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri

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