Rusya ve ABD Büyükelçileri İlk Kez Bir Araya Geldi

ABD'nin başkenti Washington'da Rusya'nın ABD'deki Büyükelçisi Anatoli Antonov ve ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Hantsman ilk kez biraraya geldi.

Rusya'nın ABD'deki büyükelçisi ile ABD'nin Rusya'daki büyükelçisi Washington'da biraraya geldi. Görüştüklerine dair bilgiyi ise Rus diplomatik misyonu, Twiitter hesabından duyurdu. Görüşmenin detayları ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Anatoli Antonov geçen yılın Ağustos ayında ABD'nin Rusya büyükelçisi olarak atanmış, John Hantsman ise aynı yılın Ekim ayında görevine atanmıştı. - MOSKOVA