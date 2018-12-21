Rusya Vatandaşlığa Kabul Etme Prosedürlerini Basitleştirdi

Rusya Yasama Meclisi Duma'da yapılan oylamada kabul edilen yasayla birlikte yabancılar artık daha kolay Rusya vatandaşı olabilecek.

Rusya Devlet Duma'sında yapılan 'Rusya vatandaşlığına alımın basitleştirilmesi' kanunu milletvekillerinin oyuyla kabul edildi. Buna göre eski dönemlerde akrabalarından bir kişinin Rusya topraklarında yaşadığını ispat edebilen kişi basitleştirilmiş prosedürler ile birlikte Rusya vatandaşlığına geçebilecek. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra birlik üyelerinin kurduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin vatandaşlarının da Rusya vatandaşlığına geçişi kolaylaştırıldı. Rusya Federasyonu'na çalışmak için başka ülkelerden gelenler de basitleştirilmiş prosedürden faydalanabilecek. Rusya çifte vatandaşlık kabul etmezken, Rusya vatandaşı olmaya karar verenlerin önce vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından çıkması gerekiyor.

Donbass halkına yarayacak

Meclisten geçen ve Rusya lideri Putin'in onayına sunulan karara en çok Donbass halkı sevindi. Ukrayna'da yaşanan iç savaştan sonra Rusya'ya bağlılığını ilan eden Donbass bölgesi halkı, bu yasadan doğrudan yararlanabilecek. Donbass bölgesinde yaşayanlar sadece ellerinde bulundurdukları göç kartı ile Rusya Federasyonu makamlarına başvurarak Rusya vatandaşı olabilecek. Donbass'ta yaşayanların Rusya'da 5 yıldan fazla bir süre ikamet etmemesi gereken vatandaşlığa geçiş için Rusça bilgisi şartı konulmayacak. - MOSKOVA

Kaynak: İHA