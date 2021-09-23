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Rusya vatandaşı Müslümanlığı seçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Rusya vatandaşı Müslümanlığı seçti

Rusya vatandaşı olan Maria Sevastyona, Bodrum Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Rusya vatandaşı olan Maria Sevastyona, Bodrum Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Bodrum İlçe Müftülüğüne başvuran Maria Sevastyona için ihtida merasimi düzenlendi. İhtida merasiminde Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, İslam dini hakkında bilgiler verdi. Ardından Maria Sevastyanova şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Merasim sonunda İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, Maria Sevastyona'ya ihtida belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim'in Rusça Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti. - MUĞLA

Rusya vatandaşı Müslümanlığı seçti

Rusya vatandaşı Müslümanlığı seçti

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