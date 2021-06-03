Rusya Varlık Fonu'ndaki dolar bazlı varlıkları elden çıkarıyor
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Rusya Varlık Fonu'ndaki dolar bazlı varlıkları elden çıkarıyor

Rusya Varlık Fonu'ndaki dolar bazlı varlıkları elden çıkarıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, önümüzdeki bir ay içinde, Ulusal Varlık Fonu kapsamındaki, toplam büyüklüğü 120 milyar doları bulan dolar bazlı tüm varlıkları elden çıkaracaklarını açıkladı.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, önümüzdeki bir ay içinde, Ulusal Varlık Fonu kapsamındaki, toplam büyüklüğü 120 milyar doları bulan dolar bazlı tüm varlıkları elden çıkaracaklarını açıkladı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Siluanov, dolar bazlı varlıklar yerine altın, euro ve yuan bazlı varlıklara geçeceklerini vurguladı.

Rusya Merkez Bankası gibi, Rusya UVF'nin dolar bazlı varlıklara yaptığı yatırımları azaltma kararı aldıklarını vurgulayan Siluanov, halen UVF varlıklarının yüzde 35 kadarının dolar bazlı olduğunu belirterek, "Dolar varlıklarından tamamen çekilmeye karar verdik; bunun yerine euro, altın ve yuan bazlı yatırımlarını artıracağız" dedi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, bu haftanın başlarında yaptığı bir açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'daki zirve öncesinde Kremlin'den, Washington'a "bir dizi tatsız sinyal" gideceği uyarısı yapmıştı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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