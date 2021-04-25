Rusya uzaydaki askeri üslere yönelik tehditlere karşı geliştirdiği 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı
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Rusya uzaydaki askeri üslere yönelik tehditlere karşı geliştirdiği 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı

Rusya uzaydaki askeri üslere yönelik tehditlere karşı geliştirdiği 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2'nin' görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri uzay istasyonlarını korumak için tasarlanan uzay topu 'Shchit-2'nin' görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya'nın Reutov kentindeki roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyeniya, Soğuk Savaş yıllarında uzaydaki Sovyetler Birliği askeri üslerini korumak için geliştirilen 'uzay topu' Shchit-2'nin fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı.Tasarlanan Shchit-2'nin ABD ve NATO'dan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildiği ifade edildi.Geliştirilen uzay topunun 160 kilometreden fazla menzile sahip olduğu tahmin ediliyor. 

UZAY İÇİN GELİŞTİRİLEN İLK SİLAH

Rus medyasında yer alan haberde Shchit-2'nin uzay için geliştirilen ilk silah olduğu ifade edildi. Sovyetler Birliği'nin bu silahı test ettiği ifade edilse de test sonuçlarının hala gizli bilgi olarak arşivlerde saklandığı aktarıldı.


- Rusya
Rusya uzaydaki askeri üslere yönelik tehditlere karşı geliştirdiği 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı
Rusya uzaydaki askeri üslere yönelik tehditlere karşı geliştirdiği 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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