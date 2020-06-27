Rusya Uzaya Turist Gönderiyor! Rekabet Kızışacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya Uzaya Turist Gönderiyor! Rekabet Kızışacak

İleri düzey teknoloji alanında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olarak bilinen Rusya uzaya turist göndermeyi planlıyor.

Rusya Uzaya Turist Gönderiyor! Rekabet Kızışacak
27.06.2020 07:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 08:03

İleri düzey teknoloji alanında dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olarak bilinen Rusya uzaya turist göndermeyi planlıyor. ABD'li özel şirketler tarafından da sürekli dile getirilen bu konuyu, Rusya yakında hayata geçirecek. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Uzay teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte, çok yeni sektörler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin şimdilerde Japonya ve diğer ülkelerin yaptığı meteor madenciliği popüler olmaya başlıyor. Diğer yandan Dünyanın etrafında biriken çöpleri toplamak için uzay çöp toplayıcıları daha fazla hak elde etmeye başladı. Şimdi ise uzay turizmi müthiş bir hızla ilerliyor.

Rusya uzay faaliyetlerini genişletmek istiyor

Uzay çalışmaları alanında Rusya, devlet olarak çok farklı bir seviyede. Her ne kadar ABD'li uzay şirketleri yaratıcı işler ortaya çıkarsa bile, yine de Rusya köklü bir uzay disiplinine sahip. Örneğin Crew Dragon ortaya çıkmadan önce Rusya, NASA astronotlarına bile uzaya taşıyordu.

Konumuza gelecek olursak, Rusya Federal Uzay Ajansı, uzaya gönderilecek ekibin Rusya'dan yola çıkacağını, profesyonel bir kozmonot gözetiminde yolculuk edeceğin ifade etti. Böylece uzay turizmi için kozmonotlardan yardım alınacağı kesinleşti.

Aslına bakılırsa uzay turizmini başlatmak için birçok ülke ve şirket çoktan hazır. Fakat bu insanların güvenliğini sağlamak son derece önemli. Eğer güvenlik sağlanmaz ve herhangi bir aksilik meydana gelirse, çok ciddi yaptırımlar ile karşılaşılabilir. Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından 2023 yılında ilk uzay turistlerinin uzaya götürüleceği söyleniyor. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı Haber
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 3 yaralı
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Haber
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs testi, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Haber
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Aracı tanındığı için magazincilere yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Halife Hafter Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Rusya Uzaya Turist Gönderiyor! Rekabet Kızışacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 08:25:55. #1.14#
title