Rusya uydusavar füze denemesi mi yaptı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Rusya uydusavar füze denemesi mi yaptı?

ABD ve İngiltere, Rusya'yı uydusavar füze kullanmakla suçlayarak tepki gösterdi.

Rusya uydusavar füze denemesi mi yaptı?
25.07.2020 00:22 | Son Güncelleme: 25.07.2020 01:00

ABD ve İngiltere, Rusya'nın kısa bir süre önce uydusavar füze denemesi yaptığını öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "çarpıtma" olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "15 Temmuz'da yapılan testler, uzaydaki uzay araçlarına herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır" denildi.

Rusya, daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın uzaydaki ekipmanını kontrol edecek yeni teknolojiler denediğini söylemişti.

Ancak İngiltere ve ABD, uzaya hedefleyen bu hamlelerden kaygılı olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin Uzay Çalışmaları Bölümü Başkanı Tümgeneral Harvey Smyth, "Rusya'nın silah niteliğinde bir füze fırlatarak uydularından biri üzerinde test yapmasından kaygı duyuyoruz" dedi.

İngiltere ayrıca, Rusya'nın son dönemde uzayda gösterdiği faaliyetlerin "uydulara tehdit oluşturabilecek enkaz yığınlarının ortaya çıkma riski taşıdığını" söyledi.

Bu, İngiltere'nin Rusya'nın uzaya silahlı saldırı yaptığına dair yönelttiği ilk suçlama oldu. Bu açıklamadan kısa bir süre önce, İngiltere'de yapılan bir soruşturma hükümetin Rusya'nın yarattığı tehdidi "fazla küçümsediği" sonucuna varmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın "yörüngeye ulaşan gerçek bir uydusavar silahı kullanmış gibi göründüğünü" gözlemlediğini açıkladı.

Rusya uydularda yaptığı testlerle ilgili ne dedi?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin "gözlemci" uydularından birisinin "özel tasarlanmış küçük bir uzay aracı parçasını kullanarak, Rusya'ya it bir uzay aracını yakın mesafeden kontrol ettiğini" açıkladı.

Açıklamada, bu operasyonun "uluslararası hukukun hiçbir kural ya da ilkesini ihlal etmediği" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, İngiltere ve ABD'yi "uzayda silah bulundurma ve bunun sonucunda da finansman elde etme adımlarını meşrulaştırmak… adına mevcut durumu çarpıtılmış bir şekilde yansıtmakla" suçladı.

İngiltere ve ABD neden endişeli?

ABD'nin uzay faaliyetlerini yöneten General Jay Raymond, Rusya'nın "uzay tabanlı uydusavar silahını test ettiğine" dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere, Rusya'nın uzaydaki uydu ve diğer araçları hedef alabilecek silahlar geliştirmesinden kaygı duyuyor.

Aralarında Rusya, İngiltere, ABD ve Çin'in bulunduğu 100'den fazla ülke, uzayın sadece ve tamamen barışçıl amaçlar için kullanılabileceğine dair uluslararası bir antlaşmaya imza attı.

Bu antlaşma, uzaya ya da dünyanın yörüngesine herhangi bir silahın yerleştirilmesini yasaklıyor.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz Dünya
Putin'den Azerbaycan-Ermenistan gerginliğiyle ilgili günler sonra gelen ilk açıklama: Yakından izliyoruz
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt Güncel
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Güncel
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
Maltepe'de bir kafeye ihbara giden polislere ateş açıldı: 10 gözaltı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, Rusya'nın Libya'da konumlandırdığı askeri ekipmanlara ilişkin yeni uydu fotoğraflarını paylaştı
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Erzurum Valisi, kentteki vaka sayısının 160 olduğunu açıkladı ve uyardı: Virüsün yayılma hızı devam ediyor
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Lille, Galatasaraylı Mustafa Kapı'yı transfer etti
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Son Dakika: Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşi Burcu Kıratlı'ya doğum gününde evlilik teklifinde bulundu
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi
Milan'lı Hakan Çalhanoğlu, ligin flaş ekibi Atalanta'yı da boş geçmedi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'da gündem Christoph Daum
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Beren Saat Ozan Güven Merve Boluğur
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: Rusya uydusavar füze denemesi mi yaptı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 01:00:37. #1.14#
title