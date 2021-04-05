Rusya, Ürdün'de darbe girişimi iddiası üzerine Kral 2. Abdullah'ın çabalarına destek verdiğini duyurdu
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Rusya, Ürdün'de darbe girişimi iddiası üzerine Kral 2. Abdullah'ın çabalarına destek verdiğini duyurdu

Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel
Rusya, Ürdün'de darbe girişimi iddiası üzerine Kral 2. Abdullah'ın çabalarına destek verdiğini duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülkede istikrar çabalarına destek verdiklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'de darbe girişimi iddiasıyla 20 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ülkede istikrar çabalarına destek verdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'nın "Ürdün'de istikrarı ve güvenliği baltalama girişimiyle" ilgili gelişen olayları dikkatle takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ürdün'ün meşru otoritelerinin ve şahsen Kral 2. Abdullah'ın ülkedeki istikrarı ve düzeni sağlama çabalarını destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

3 Nisan akşamı Ürdün'de Kral 2. Abdullah'a yönelik bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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