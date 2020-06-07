Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor
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Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor

Rusya'nın 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirildi.

Rusya uluslarası uçuşları başlatmaya hazırlanıyor
07.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:45

Rusya'nın 15 Temmuz itibarıyla 15 ülkeye uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planladığı bildirildi.

Rus haber ajansı TASS'ın havacılık sektörü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Rusya 15 Temmuz'da bazı şehirlerden uluslararası uçuşları tekrar başlatmayı planlıyor.

Uçuşların öncelikle 15 ülkeyle başlayabileceği bilgisine yer verilen haberde, uçuşların hangi ülkelerle başlayacağına yönelik detay paylaşılmadı.

Haberde, Rusya Federal Havacılık Ajansının (Rosaviatsiya) yeni düzenlemeye ilişkin teklifini kısa süre içerisinde Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisine (Rospotrebnadzor) göndereceği belirtildi.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayında uluslararası uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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