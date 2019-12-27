Rusya, Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı'nın 4 yıllık cezasına itiraz edecek
Rusya, Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA), Moskova’yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etme kararına itiraz edeceğini teyit etti.
27.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:12
Rusya, Uluslararası Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA), Moskova'yı 4 yıl boyunca Olimpiyat Oyunları'ndan men etme kararına itiraz edeceğini teyit etti.
Rus Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), cuma günü WADA'ya resmi bir mektup göndererek, yasak kararına itiraz ettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com